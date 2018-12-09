ألبا مدافعا عن ميسي: بيليه لا يرى.. وانظروا لحملات ريال مدريد لدعم نجومه

دافع جوردي ألبا لاعب برشلونة عن زميله ليونيل ميسي، مشددا أن الأخير يستحق التتويج بالكرة الذهبية بصفته الأفضل في العالم.

ألبا شارك في انتصار فريقه بـ4 أهداف دون رد على إسبانيول في دربي كتالونيا أمس السبت، بالجولة 15 من الدوري الإسباني، ليواصل برشلونة تربعه على صدارة المسابقة.

بعد المباراة تحدّث ألبا إلى الصحافة، وأبدى تعجبه من خسارة ميسي لصراع الكرة الذهبية: “ميسي لاعب فريد، وعلى الرغم من ذلك أنهى صراع الكرة الذهبية في المركز الخامس. هناك حملات من بعض الأندية ومن الإعلام، في مدريد، لو كان كريستيانو رونالدو معهم، لقاموا بحملة ودعّموا فوزه بالجائزة”.

وأضاف الظهير الدولي الإسباني: “مودريتش واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن إن تحدثنا عن الأفضل، فهو ليو، لا أقول ذلك لأن ميسي زميلي في الفريق. صحيح أن مودريتش يستحق، ولكن شابي و(أندريس) إنييستا استحقا الجائزة كذلك ولم يحصلا عليها. ميسي يتفوق بفارق واضح عن أي لاعب آخر في العالم”.

الجوهرة السوداء بيليه أشار في تصريحاته بوقت سابق أن دييجو مارادونا يتفوق على ميسي بفارق واضح، وأن الأخير لاعب غير متنوع في أسلوبه.

وألبا لم يتمهّل في الرد على لاعب القرن العشرين: “لابد أن بيليه لا يرى جيدا إن قال ذلك عن ميسي. أن يتحدث شخص في عالم كرة القدم بهذه الطريقة لهو محض كذب”.

ألبا كان قد اشتكى في وقت سابق من تجاهل إدارة برشلونة لمسألة تجديد تعاقده، وعندما سُئل يوم أمس عن الجديد في هذا الشأن، أجاب: “النادي يتواصل مع وكلائي، لا أريد أن أعلم أي شيء بهذا الصدد، تركيزي على كرة القدم ورغبتي هي أن أبقى في النادي”.

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