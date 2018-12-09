ميسي: كنت محظوظا في الركلات الحرة.. وما يهمني هو الابتعاد عن إشبيلية وأتليتكو

ميسي ميسي ميسي، بتلك الكلمة جرت ألسنة المهتمين بكرة القدم في مختلف أنحاء العالم يوم أمس.

الأسطورة ليونيل ميسي قدّم مباراة مثالية بهدفين وتمريرة حاسمة وسيل من المراوغات والفرص المصنوعة، ليقود فريقه برشلونة نحو الانتصار على إسبانيول 4-0 في مباراة الدربي.

الأرجنتيني تحدّث إلى الصحفيين بعد المباراة، وأبرز الطريقة التي انتصر بها فريقه على الجار والغريم: “دخلنا المباراة بقوة كبيرة حتى نسيطر عليها منذ البداية، استحوذنا على الكرة، وعرفنا كيف نستخلصها سريعا من إسبانيول، لأنهم يعانون عندما يجرَدون من الكرة، تفوقنا عليهم”.

مضيفا: “كنا مدركين لصعوبة المباراة ومدى تعقيدها بسبب ملعبهم وجماهيرهم، لديهم مدرب عظيم، وعلى الرغم من أنهم يمرون بفترة صعبة، إلا أنهم يقدّمون أداء جيدا”.

ميسي أشاد بزميله الشاب عثمان ديمبيلي الذي سجّل هدف برشلونة الثاني وواصل تقديم مستويات مميزة: “إنه مميز للغاية، لاعب مهم لنا وسجّل اليوم مجددا، نريده أن يكون في قمة مستواه حاله حال اللاعبين الآخرين، يجب أن يواصل المساهمة والتطور”.

البرغوث الأرجنتيني سجل مرتين من ركلة حرة مباشرة، ليصيب كل المشاهدين بذهول شديد بدقة تصويباته في المواقف الثابتة: “عرفت أنني سجلت من ركلات حرة مباشرة أكثر من فرق كبيرة أخرى في اوروبا، أحاول أن أتبع طريقة معينة، عندما تخرج التسديدة بشكل جيد، أكررها مجددا. أسدد الكثير من المخالفات ولا تصيب جميعها، ولكني كنت محظوظا اليوم”.

واختتم: “ليس هدفي أن أسجل هاتريك ركلات حرة مباشرة في مباراة واحدة، بل أن نواصل حصد النقاط ونتصدر الدوري ونبتعد عن إشبيلية وأتليتكو مدريد”.

ميسي رفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع كريستيان ستواني مهاجم جيرونا.

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