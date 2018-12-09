البرلمان العراقي يعقد جلسة لعرض باقي أسماء حكومة عبد المهدي.. اليوم

يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم الأحد، جلسة جديدة لعرض أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والبالغ عددها ثماني حقائب، أبرزها الدفاع والداخلية.

وذكرت مصادر برلمانية أن عبد المهدي سيقدم اليوم نفس الأسماء السابقة المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة، والتي رفضها عدد من الكتل في البرلمان في الجلسات السابقة.

وقالت المصادر :"لم يطرأ أي تغيير في مواقف الكتل البرلمانية تجاه الأسماء المرشحة للحقائب الشاغرة، حيث لا يزال نواب كتلة الإصلاح البرلمانية يرفضون ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، فيما ترفض كتل سنية أخرى ترشيح فيصل نواف الجربا لمنصب وزير الدفاع".

ويطالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بحقيبة وزارة العدل الشاغرة، فيما يصر الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، بعدم إسناد الحقيبة إلى الاتحاد الوطني، والبحث عن مرشح كردي مستقل لشغل المنصب.

ويبدو أن الأجواء لا تزال غير مهيأة لإنجاز المصادقة على أسماء بعض المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل جلسة البرلمان اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا