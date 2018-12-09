محمد الامين يكتب :

الثورة الفرنسية الثانية.. عنوان اجتماعي لكن المخرجات المنتظرة لن تكون إلا سياسية!!

كانت فرنسا عبر مختلف مراحل تاريخها منذ الثورة الفرنسية دولة العدالة الاجتماعية ولكن فرنسا الاستعمارية جعلتها من أكثر القوى العالمية والاستعمارية إنتاجا للعنف وقمع الشعوب ، ففظاعتها، وجرائمها من أفريقيا إلى الهند الصينية تشهد على نهبها وتمييزها واستغلالها للبلدان والشعوب.. وعلى الرغم من مضيّ الأعوام والعقود، فإن سياساتها لم تتغير جوهريا، وظلت تعيش على خيرات مستعمراتها السابقة.. فأبناء هذه المستعمرات هم الذين حرّروا باريس من الألمان وحلفائهم..ثم أعادوا بناءها وشيدوا مدنها المخربة المدمّرة.. وموارد هذه المستعمرات هي التي صنعت ازدهار فرنسا ورخاءها ومكّنتها من أن تصبح بالقوة التي هي عليها الآن..

وكان من الطبيعي في ظل الشرخ والتناقض بين السياسات المتّبعة في الواقع، والقيم والشعارات أن تكون النتيجة ما نراه اليوم في شوارع فرنسا ومدنها وأحياءها.. وسوف نشهد نسخاً مماثلة من المشهد الفرنسي في عواصم أوروبية أخرى، وقد يكون هذا الأمر بدأ بالفعل في بروكسيل..

نحن اليوم إزاء انفجار حقيقي يهدّد بنسف أبراج الرخاء والازدهار الرأسمالية في موجة غضب غير مسبوقة منذ حوالي نصف قرن، أي منذ انتفاضة الطلاب التي أطاحت بشارل ديجول عام 1968.

إن ما يجري اليوم يقيم الدليل على أمرين أساسيّين:

أولهما انتهاء التعايش الموهوم بين رأس المال والعدالة الاجتماعية، والذي اضطرّت الدول الرأسمالية إليه كي تستطيع امتصاص دماء “وسائل الإنتاج” أي البشر في تلك المجتمعات، دون إزعاج أو شكوى..

فالدولة الرأسمالية قد “ضاقت” ذرعاً بالمواطن ولم تعد ترى ضرورة في احترامه أو تلبية طلباته بعد أن اجتاحت “المكننة” ثم “الأتمتة” كل مجالات الإنتاج، بل واستطاع الروبوت الحلول محلّ البشر في أدقّ خصوصيات حياته، وسلبه أكثر “صلاحياته” حميمية، بل لم يعد المصنعون بحاجة إلى أكثر من شرائح دقيقة وبضعة غرامات من السيليكون كي يطردوا الإنسان من إنسانيته..

أما ثانيهما، فهو اكتشاف الشعوب لحجم الكارثة التي وصلت إليها أوضاعها، حيث باتت مهدّدة بفقدان مزايا اجتماعية وحياتية ومقومات رخاء كانت تعتبره حقّا أصيلا لها باعتبارها صانعة الثروة وقاطرة التقدم في بلدان الغرب وقلاع الرأسمالية..

إن ما يحصل في فرنسا اليوم هو صراع طبيعي بين المستغَلِّين والمستغِلِّين… بين مكتسبات الثورة الفرنسية في العدالة الاجتماعية، وبين هيمنة البنوك والسماسرة والشركات الكبرى التي نجحت في تصعيد جيل من الساسة المغيّبين عن هموم العامة، مهمّتُهُم الحصرية حماية مصالح وثروات المتنفّذين ومصّاصي الدماء .. لذلك ترى الرئيس الفرنسي ماكرون، صنيعة الطبقة البورجوازية المتسلطة يتصرف بتعالٍ وتجاهل وتردّد عجيب إزاء ما يجري، وكأنه منفصل عن الواقع،، مما ترك العبء الأكبر يقع على كاهل حكومته التي يبدو أنها سوف تكون كبش الفداء لما يحدث..

هنالك منطق جديد يحرّك الأمور في داخل هذه الحركة الاحتجاجية، ويسيّرها بشكل أوركسترالي في اتجاه تصاعدي بالغ الدقة والتنظيم، رغم المظهر الفوضوي والمنفلت الذي يلاحظه السطحيون..وعلى الرغم من تسارع الأحداث، وتطور الأحداث، فإنه ما يزال مبكّرا الحديث عن تداعيات سياسية فورية لما يجري، باعتبار تمرّد الاحتجاجات على كل الحواضن والمرجعيات الحزبية والسياسية التقليدية المعروفة بالمشهد الفرنسي..

وللحديث بقية..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا