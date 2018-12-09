فريق صنف الهندسة العسكرية ينهي مشاركته في دورة تدريبية بجمهورية كوسوفو

كوسوفو 09 ديسمبر 2018 (وال)- اختتمت بجمهورية كوسوفو، دورة تدريبية في مجال الأعمال المتعلّقة بنزع الألغام ومخلّفات الحرب بمشاركة فريق من صنف الهندسة العسكرية بنغازي .

هذا وقد شارك في الدّورة فريق يتكوّن من (10) أفراد من صنف الهندسة العسكرية الذين شاركوا في محاور القتال في الحرب على التنظيمات الإرهابية في بنغازي، وتأمين المناطق المحرّرة، واستمرت الدورة لمدة (30) يوم، تدرّب خلالها أفراد الفريق على طرق نزع الألغام ،وتحسين وتطوير وتدريب عالي المستوى .

وجاءت هذه الدّورة التدريبية بالتنسيق من المركز الليبي، للأعمال المتعلّقة بالألغام فرع المنطقة الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلّحة الليبية، وصنف الهندسة العسكرية، من أجل رفع مستوى تدريب أفراد الصنف، والحصول على الشّهادة الدّولية في مجال نزع الألغام ومخلفات الحرب .

يُشار إلى أن فريق صنف الهندسة الذي شارك في الدورة، تحصّل على الترتيب الثّالث على مستوى العالم، والأول على مستوى ليبيا، في مجال نزع الألغام ومخلّفات الحرب . (وال- كوسوفو) ع ع/ ر ت

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