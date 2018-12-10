تقرير: أمريكا تهيمن على مبيعات الأسلحة في العالم وروسيا تتقدم

ذكر معهد أبحاث سويدي اليوم الإثنين، أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم بلغت 398 مليار دولار في عام 2017.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، إن هذا هو العام الثالث على التوالي، الذي يشهد زيادة في حجم المبيعات.

واستحوذت شركات الدفاع الأمريكية على أكثر من نصف إجمالي المبيعات خلال عام 2017، أحدث عام تغطيه دراسة مركز الأبحاث.

وبلغ إجمالي مبيعات 42 شركة أمريكية 226 مليار دولار، بزيادة قدرها 2 في المائة عن عام 2016، وأشار معهد سيبري إلى أن مشتريات وزارة الدفاع الأمريكية الحالية من ضمن العوامل التي يتعين وضعها في الاعتبار.

وزادت أيضا مبيعات شركات الدفاع الروسية، وشكلت المبيعات المجمعة للشركات الروسية العشر الكبرى في قائمة أكبر مائة شركة دفاع عالمية ما يقرب من 10 في المائة من المبيعات العالمية، لتقتنص بذلك المركز الثاني من الشركات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.

ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية، كان هناك 63 شركة مقراتها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، واستحوذت هذه الشركات على 80 في المائة من المبيعات العالمية للأسلحة في عام 2017.

واحتفظت شركة لوكهيد مارتن – إحدى 42 شركة أمريكية مدرجة في القائمة – بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، حيث بلغت مبيعاتها 9ر44 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8 في المائة مقارنة بعام 2016.

يذكر أن معهد "سيبري" تأسس عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي، ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم، وبدأ في إحصاء مبيعات الاسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.

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