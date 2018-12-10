قمم منتظرة.. تعرف على جدول مباريات كأس العالم للأندية بالكامل

توج ريفر بليت بطلا لكأس ليبارتدورس ليضع نفسه في المقعد الأخير في كأس العالم للأندية.

بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتنهي يوم 22 من شهر ديسمبر الحالي.

(1) الأربعاء – 12 ديسمبر – العين الإماراتي ضد تيم ويلينجتون النيوزيلندي – الخامسة والنصف مساءً.

(2) السبت – 15 ديسمبر – الترجي التونسي ضد الفائز من المباراة رقم 1 (العين ضد ويلينجتون) – السادسة والنصف مساءً.

(3) السبت – 15 ديسمبر – كاشيما آنتليرز الياباني ضد جوادالاخارا المكسيكي – الثالثة عصرا.

(4) الثلاثاء – 18 ديسمبر – مباراة المركز الخامس – الخاسر بين المباراة رقم 2 (الترجي ضد العين/ ويلينجتون) ضد الخاسر في المباراة رقم 3 (كاشيما ضد جوادالاخارا) – الثالثة والنصف عصرا.

(5) الثلاثاء – 18 ديسمبر – ريفر بليت الأرجنتيني ضد الفائز من المباراة رقم 2 (الترجي ضد العين / ويلينجتون) – السادسة والنصف مساءً.

(6) الأربعاء – 19 ديسمبر – ريال مدريد الإسباني ضد الفائز من المباراة رقم 3 (كاشيما ضد جوادالاخارا) – السادسة والنصف مساءً.

(7) السبت – 22 ديسمبر – مباراة المركز الثالث – الخاسر من اللقاء رقم 6 ضد الخاسر من اللقاء رقم 5 – الثالثة والنصف عصرا.

(8) السبت – 22 ديسمبر – نهائي كأس العالم للأندية – الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6 – السادسة والنصف مساءً.

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