ليوناردو يحسمها: ميلان لن يضم إبراهيموفيتش

حسم ليوناردو المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، مسألة انتقال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، مؤكدا أن الرسونيري لن يضمه.

تقارير عديدة ربطت إبراهيموفيتش بالعودة من جديد لميلان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ليوناردو لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا “إبراهيموفيتش لن يعود لميلان، لقد أعطى كلمته للوس أنجلوس جالاكسي وسيجدد عقده معهم، فكرنا في إعادته وهو كذلك، لكنه سيحافظ على الكلمة التي أعطاها لناديه”.

وأضاف “من البداية قال لنا إن جالاكسي يوفر كل شيء له، وأنه سيبقى معهم وهو ما سيفعله، عودته كانت ستكون قصة رائعة لكنها لن تحدث”.

وتابع “نحن نقيم احتماليات صفقة سيسك فابريجاس، لكننا لم نقم بشيء ما زلنا في مرحلة التقييم”.

إبراهيموفيتش لعب لميلان سنتين توج خلالهما بلقب الكالتشيو وكذلك لقب كأس إيطاليا.

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