الليبية للإستثمار تتوعد ” بعيّو ”

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار ، الأحد ، بياناً بشأن ماوصفته بالإدعاءات التي أدلى بها عبد الحكيم بعيو المدير العام لشركة الحمراء التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) ومقرها بإسبانيا من خلال تسجيل مصور بثه عبر صفحته على فيسبوك .

و إتهمت المؤسسة بعيو في بيان لها بتناول حديثه نقداً وتجريحاً لعدد من الشؤون والقضايا العامة بما يتجاوز نطاق عمله وصفته القانونية كمسؤول أول بشركة تأسست بالخارج من قبل إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في إطار المهام التي أوكلها القانون رقم (6) لسنة 1981م للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وقال البيان إن ” بعيو تحدث في المقطع بصفته المدير العام للشركة، كما أوضح ذلك بنفسه وليس بصفته الشخصية ملقياً التهم يمنة ويسرة بشكل علني وبغير الطرق المرسومة قانوناً ، مستخدماً وعلانية وسائل التواصل الإجتماعي لنشر اتهاماته الباطلة ” .

وردت المؤسسة الليبية للاستثمار فى بيانها على ما تضمنه المقطع وقالت بأن البحث والتقصي الأولي قد أسفر عن أن المقطع المصور المذكور وما ورد به من تصريحات وصفتها بالخطيرة إنما قصد به بعيو خلق حالة من التشويش وصرف الأنظار وإلهاء رؤسائه عن تصرفه الخطير الذي قالت بأنه أقدم عليه بإعاقته عمل لجنة للمراجعة المالية والتدقيق سبق وأن كلفتها شركة (لافيكو) بمراجعة وتدقيق حسابات شركة الحمراء برئاسته .

وأضاف البيان : ” لقد وصلت إعاقة وعرقلة المعني لعمل اللجنة إلى حد منعهم من إستلام مستندات والتعرض لأعضائها ومحاولته تفتيشهم قبل خروجهم للتأكد من عدم احتفاظهم بما يخص المواضيع المكلفين بالتدقيق فيها، ومما له دلالة خاصة أن تاريخ منع المذكور للجنة من مواصلة عملها وطرد أعضائها من مقر الشركة هو ذات التاريخ الذي قام فيه بنشر مقطعه المصور مما يؤكد قصده التغطية والتشويش على التصرف المستهجن الذي أقدم عليه بمنع لجنة المراجعة من تنفيذ مهامها وإبلاغ اعضائها بالمغادرة الفورية علماً بأن تقريرها الأولى فى المراجعة والتدقيق بحسابات شركة الحمراء قد أكد بأن أعمال الفحص قد أسفرت عن الكشف على الكثير من التجاوزات الإدارية والمالية الكبيرة ” .

وإتهمت المؤسسة بعيو بأن ما أفصح عنه في مقطعه المصور قد تجاوز به مجال اختصاصه إلى حد التعرض ليس فقط لمسؤولي الشركة التي تتبعها شركته بل وللمؤسسات السيادية للدولة وبشكل محدد المجلس الرئاسي، بانتقاد وصفته بغير المبرر قانوناً .

وإعتبر البيان حديث بعيو عن أن الرئاسي يُحصل مليارات الدولارات من رسوم بيع النقد الاجنبي ويتصرف فيهاً حصراً دون رقابة بأنه إنتقاد لقرار أصدره الرئاسي لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للبلاد وكيل الاتهامات بالجملة له ولإدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عبر وصفها بالانحراف والفساد دون دليل يسنده القانون ويستسيغه العقل وذلك على حد وصفها .

وأشار البيان إلى أن ماسبق هو أمر مشين ومستهجن بكل المقاييس ويتجاوز كل حدود المنطق والادراك السليم فضلاً عن مقتضيات وواجبات الوظيفة وكرامتها بما لا يمكن تبريره على أي وجه .

وتابع البيان : ” لقد وصل التهور من المعني ومحاولته خلط الأوراق والتشويش على الرأي العام إلى حد التعرض لعمل منظمة الأمم المتحدة في ليبيا والتشهير باغراضها والغاية من وجودها وهو ما ينطوي على مساس بالمصالح العليا اللدولة الليبية مما يتوجب على المؤسسة الليبية للاستثمار التعامل معه بكل صرامة وحزم ” .

ومن واقع مسؤولياتها القانونية ، أعربت المؤسسة فى بيانها عن إدانتها بكل لقوة هذا التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة من بعيو المدير العام لشركة الحمراء والمتمثلة أولاً بعدم تعاونه مع لجنة الفحص والمراجعة المكلفة من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في إطار واجبها القانوني لتحقيق المراجعة والرقابة الفعالة على الجهات التابعة لها.

وثانياً بالتعريض وإلقاء التهم جزافاً ضد المؤسسات السيادية للدولة وبصورة علنية قصد التشويش على الرأي العام والتغطية على تصرفات منه خارقة للقانون وذلك على حد تعبيرها .

وأكدت بأن مجلس إدارة المؤسسة ينظر إلى هذا التصرف بوصفه تصرفاً يتسم بالخطورة الشديدة على المصلحة العامة ولذا فإنه مرفوض قطعياً وقالت بأن التعامل معه سيتم بالوسائل القانونية المتاحة لردع المخالف ولتكريس قيم الشفافية والرقابة والمتابعة التزاما بالمسؤوليات القانونية للمؤسسة ومجلس إدارتها ، بحسب البيان .

وقالت : ” إن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، المعين وفقاً للقانون من مجلس أمناء المؤسسة الذي عين بدوره من قبل مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، يؤكد للجميع على أنه ينتظر من مسؤولي الشركات والجهات الأخرى التابعة للمؤسسة قدراً من المسؤولية والمهنية يتفق وسمو الثقة المولاة لهم في رعاية وصور مصالح الجهات المكلفين بإدارتها وتسييرها وإتساقا مع أهمية المهام المكلفين بها وحجم التوقعات المنتظر منهم تحقيقها ” .

وإعتبرت المؤسسة بأن أي إنحراف عنها قد يلحق الضرر بمصالح تلك الجهات وأن ذلك سيقابل بما يستوجبه القانون ويتيحه من معالجات حازمه.

وختمت الليبية للإستثمار بيانها : ” إن مجلس إدارة المؤسسة يعتبر أن ما نشره السيد عبد الحكيم بعيو المدير العام لشركة الحمراء يشكل خرقا فاضحا للمعايير الوظيفية السليمة وهو بصدد التنسيق مع المسؤولين عنه بإدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتحقيق والمحاسبة الإدارية وإحالة ما يستوجب الإحالة للجهات الأخرى المختصة للتحقيق والمحاسبة عما أقدم عليه المعني من أفعال مخالفة للقانون ” .

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