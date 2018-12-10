مجلس الدولة يوافق على المادة الأولى من التعديلات الدستورية ويرفض المادة الثانية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن أعضاء المجلس صوتوا على بيان بالموافقة على المادة الأولى من التعديل الدستوري الحادي عشر، ورفض المادة الثانية.

ويتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر مادتين؛ الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فيما نصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.

وأضاف بن شرادة أن المجلس صوت أيضًا على رسالة تطالب مجلس النواب بتوضيحات قانونية حول التعديل الدستوري، بناءً على طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار في الإسكندرية الأسبوع الماضي.

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