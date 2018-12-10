السايح يلتقي مع أعضاء من مجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المفوضية، أن اللقاء الذي عقد بطرابلس يأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ الاستحقاق الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وأعرب أعضاء مجلس النواب في مستهل الاجتماع عن دعم مجلس النواب للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والوقوف إلى جانبها، في تنفيذها لهذا الاستحقاق، حيث استعرض السايح والأعضاء في اجتماعهم الخطة التنفيذية الخاصة بعملية الاستفتاء، وكذلك تحضيرات المفوضية لتنفيذ هذه الخطة، وتم مناقشة أيضا، بعض الملاحظات الواردة على قانون الاستفتاء، وسبل تعديلها ومعالجتها..

من جهتهم، أكد الأعضاء على مشاركة مجلس النواب في عملية توعية الناخبين بأهمية الاستحقاق الدستوري، وحث الناخبين على المشاركة فيها.

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