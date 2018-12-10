الهند تختبر صاروخا عابرا للقارات قادرا على حمل رءوس نووية

ذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الهند اختبرت بنجاح صاروخ أجني -5، وهو صاروخ باليستي سطح – سطح عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية اليوم الإثنين من جزيرة أبو الكلام.

وتم اختبار إطلاق الصاروخ الباليستي محلي الصنع في الساعة 1:30 مساء (بالتوقيت المحلي).

وذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية نقلا عن مسئولين بالدفاع إنه تم إجراء الاختبار من ميدان اختبار متكامل في الجزيرة.

وكانت هذه سابع محاولة لاختبار الصاروخ، وتم اختبار الصاروخ لأول مرة يوم 19 أبريل 2012 وإجراء الاختبار الثاني في 15 سبتمبر 2013 والثالث في 31 يناير 2015 والرابع في 26 ديسمبر 2016 والخامس في 18 يناير 2018 والسادس في 3 يونيو 2018، بحسب تقرير نشرته وسائل إعلام محلية.

وقال مسئولون بالدفاع إن أجني-5، مصمم بتكنولوجيات جديدة من ناحية الملاحة والإرشاد ورأس حربي ومحرك، ويستطيع إصابة هدف على مسافة تتراوح من 5000 كيلومتر إلى 8000 كيلومتر.

وقامت قيادة القوات الإستراتيجية ومنظمة البحوث والتنمية الدفاعية بتطوير الصاروخ الباليستي طويل المدى بشكل مشترك، وتبلغ الحمولة الكلية للصاروخ 1500 كيلوجرام.

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