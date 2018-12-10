المبعوث الأممي: المباحثات اليمنية في السويد تركز على الأوضاع الإنسانية

قال مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إن مباحثات السلام الدائرة حاليًا في السويد تركز على الوضع الإنساني، موضحًا أنه سيتم رفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن ما تم التوصل إليه من نتائج.

وأكد غريفيث في مؤتمر صحفي قبل قليل، من مقر المباحثات في ستوكهولم، أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح السجناء، وأنه سيتم تحديد أعدادهم في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مطار العاصمة صنعاء.

وأضاف، أن مشكلة ميناء الحديدة، هي المحور الأبرز للأزمة اليمنية، ونقطة ارتكاز المباحثات، معربًا عن أمله في أن تفضي مشاورات السويد إلى نتائج ملموسة.

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