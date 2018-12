بوتين وميركل يناقشان حادث مضيق كيرتش ومعاهدة بشأن الصواريخ

ناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبر الهاتف، مسألة نقل الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية بعد عام 2019، وحادثة مضيق كيرتش وسوريا ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفى للكرملين، الاثنين، أن”المستشارة الألمانية والرئيس الروسى، ناقشا نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا بعد عام 2019، فضلا عن الوضع فى سوريا وعلى وجه الخصوص، إنشاء اللجنة الدستورية”.

وأضاف البيان أن الموضوع الرئيسى للمحادثات كان الوضع فى مضيق كيرتش، كما ناقش الطرفان مسألة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.. بالإضافة إلى الحادث فى مضيق كيرتش، وجرى الإعراب عن الاهتمام المتبادل فى منع تصعيد التوتر.

وأضاف البيان: “الزعيمان تبادلا وجهات النظر حول الوضع فى مجال الأمن الاستراتيجى على خلفية نوايا الإدارة الأمريكية الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى .. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات”.

