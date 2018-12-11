بريطانيا تدعو للقاء متضرري الجيش الايرلندي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة إن موضوع الجيش الجمهوري الأيرلندي أُقْفِلٓ نهائياً مند سنوات، وذلك ردا على طلب من السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر بإمكانية لقاء الجانب الليبي بمتضرري الجيش الايرلندي.

ودعا الوزير خلال استقباله، الإثنين، السفير فرانك بيكر الجانب البريطاني إلى بحث عودة شركة خطوط الطيران البريطانية للعمل في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

ودعا الوزير سيالة السفير البريطاني إلى سرعة استئناف عمل السفارة البريطانية في طرابلس وفتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين اللليبيين .

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