الطوارق تطالب بالتحقيق في غارة أفريكوم

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس أعيان الطوارق محمد بن الأمين على أن أولياء الدم أصدروا بياناً عقب شن غارة من قبل الأفريكوم يوضح جميع الحقائق والمطالب المتمثلة بدعوة الحكومات الليبية المختلفة والنائب العام للتحقيق في الواقعة بشكل شامل وحقيقي نتيجة إقتناعهم بأن ماحدث لأبنائهم كان ظلماً.

الأمين قال إن ماوقع في أقصى الحدود الغربية الليبية الجزائرية هو إشتباك بين مجموعتين خارجتين عن القانون دون معرفة دوافع هذا الإشتباك، مشيراً إلى أن مديرية أمن غات تلقت بلاغ يفيد بإعتداء مجموعة مسلحة على الرعاة في المنطقة وبدورها إنطلقت دورية مشتركة بين المديرية والأجهزة الأمنية المختلفة الموجودة في غات للمكان المحدد.

وبيّن أن الدورية المشتركة ومن معها إشتبكت مع أحدى المجموعتين ومن تم القبض على بعض منهم وإرسالهم لطرابلس دون التحقيق بهوية المجموعة الثانية، مطالباً مديرية أمن غات بالتحقيق بهوية المجموعة التي اشتبكت مع المجموعة المقبوض عليها وفقد منها بعض الأفراد الذين يتم البحث عنهم للآن.

وتابع قائلاً :”خرجوا من أوباري في وضوح النهار وعلى الطريق الرئيسي من 4 سيارات مروا على العوينات وخرجوا بإتجاه 20 كيلو غرب العوينات بعد ذلك تم قصفهم و قتل 11 شخص بالعملية التي نفذت بطائرات مجهولة إلى حين تبني الأفريكوم العملية بالبيان الصادر منها نحن للأن لا نتهم أحد و نطالب بالتحقيق من النائب العام فلا نعلم من تعاون مع الأفريكوم على الأرض ووجهت لهم معلومات خاطئة لكن من المؤكد وجود شخص تعاون معهم وأتصل بالأفريكوم ومنحهم المعلومات لتصفية المجموعة الثانية ربما اعطاه معلومات خاطئة لتصفية الحسابات بين المجموعتين فقط”.

كما نوّه إلى أن ضحايا الحادثة جميعهم من أبناء الطوارق من أهل غات وأوباري والعوينات لذلك أول ماوقعت الحادثة تم تشكيل لجنة تحقيق بالخصوص لمعرفة هويتهم وعددهم حيث أكدت نتائح التحقيق بأنهم أبرياء.

الأمين أثنى على تعاون آمر قوات البنيان المرصوص محمد الغصري في هذا المجهود الذي يبذل والخطوات الإيجابية في سبيل فتح تحقيق رسمي بالواقعة، كاشفاً عن إبلاغهم من خلال رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى للطوارق في طرابلس أنه بالفعل هناك استجابة من قبل النائب العام لفتح تحقيق رسمي بالخصوص.

عضو مجلس أعيان الطوارق ذكر أن اللجنة المشكلة للتحقيق استأنفت أعمالها أمس وذهبت لزيارة مكان الحادثة والاشتباكات ومن ثم تواصلت مع مديرية غات والعوينات والمناطق الحدودية ووصلت لأوباري والنتائج جميعها تؤكد أن ما حصل هو اعتداء على الأفراد وقتلهم ظلماً وعدواناً.

ومن هذا المنطلق أكد على أن مجلس الحكماء والأعيان سيجتمعون لإصدار بيان رسمي باسم المجلس والحكماء الطوارق لمطالبة حكومة الوفاق والنائب العام رسمياً بإجراء تحقيق عادل لإنصاف أسر الضحايا وتعويضهم، محذراً بأنه إن لم يتم تحقيق مطالب أسر الضحايا فسيصعدون بالمطالبة بالتحقيق على المستوى الدولي.

يشار إلى أن القيادة الافريقية الامريكية “أفريكوم” قد أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ غارة جوية دقيقة بالقرب من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا مساء ظهر الخميس 29 نوفمبر 2018.

وفى بيان نشرته عبر مركزها الإعلامي قالت أفريكوم أن الغارة تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني وقد كانت ضربة دقيقة بالقرب من منطقة العوينات ، مضيفةً :”سوف تستخدم قوة أفريكوم الضربات الدقيقة لحرمان الإرهابيين من الحصول على الملاذ الآمن في ليبيا. سنواصل الضغط على شبكاتهم ، وسيظلون معرضين للخطر أينما كانوا هذا ما قاله الجنرال جورج كورسون أولسون ، مدير العمليات في القوة ” .

وأشارت أفريكوم إلى ان هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا وقد كانت الضربة ماقبل الأخيرة ضد القاعدة في 13 يونيو 2018 ، مما أدى إلى مقتل إرهابي واحد (1).

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