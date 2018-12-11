إجراءات تنظيم عمل القنوات الفضائية الخاصة

ايوان ليبيا – وكالات :

خاطبت الهيئة العامة للإعلام والثقافة التابعة للحكومة المؤقتة أمس الإثنين القنوات الفضائية الليبية الخاصة بشأن العمل على تنظيم وترتيب العمل الاعلامي.

الهيئة العامة للإعلام والثقافة أوضحت بأنها تعمل على تصحيح الأوضاع وإصدار التراخيص وأذونات المزاولة وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمكاتب والمراسلين للقنوات بما يسهل مهمتها لنقل الاحداث وتتبعها.

ودعت الهيئة القنوات الفضائية الخاصة إلى تزويدها بالاجراءات المطلوبة لهذا التنظيم الاداري والمتمثلة في :

صور من إجراءات التراخيص القانونية الممنوحة للقنوات لمزاولة العمل الإعلامي وكتـاب من إدارة القناة يفيد بتكليف مدراء المكاتب والمراسلين التابعين لهم في المناطق مرفق بعدد 2 صور شخصية + صورة من جواز السفر لكل مكلف

وأشارت هيئة إعلام المؤقتة في ختام خطابها إلى أن آخر موعد لتسليم المستندات المطلوبة هو 25 ديسمبر 2018.

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