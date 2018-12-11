البعثة الأممية تدين الاعتداءات في جنوب ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استنكارها الشديد للاعتداءات المتوالية، غير المرتبطة ببعضها والتي وقعت يوم الأحد ضد المدنيين والمرافق في جنوب ليبيا، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة.

وأعلنت البعثة في بيان لها مقتل ستة رهائن تم أسرهم خلال هجوم تنظيم داعش الارهابي على مدينة الفقهاء في 28 أكتوبر 2018 أمر مقيت للغاية، مشيرة إلى أن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب.

ودانت البعثة الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة، مضيفة أن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار، داعية إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة.

وأكدت البعثة إدرام الأمم المتحدة بأن لسكان الجنوب تظلمات مشروعة وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات، لافتة إلى أن أعمال العنف والخروج على القانون هذه تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات، معتبرا أن هذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

وحثت البعثة حكومة الوفاق غير المعتمدة على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد.

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