هل سيُحمل مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولية قتل خاشقجي لـ بن سلمان؟

يسير رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر بخطى حثيثة إلى إجراء تصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

حيث نقلت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية تصريحات لكوركر، وهو نائب عن ولاية تينيسي، مساء الاثنين، قال فيها إنه يخطط لتقديم مشروع قرار الثلاثاء من شأنه أن يسمي ابن سلمان مسؤولاً عن قتل خاشقجي.

وأضاف كوركر عن مشروع القرار، إنه يحمل ولي العهد المسؤولية عن القتل، مضيفاً أن المشروع يمثل إدانة قوية لولي العهد.

حيث يُعتبر مثل هذا القرار من شأنه أن يوبخ الرئيس ترامب، الذي قاوم دعوات كوركر إلى تحميل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، بدعوى أن الأدلة ليست كافية للقول بذلك.

هذا ويأمل كوركر أن يمر مشروع القرار عبر لجنة الخارجية، وأن يدرج مباشرة على أجندة تصويت مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلاً:

“أتمنى أن يحصل مشروع القرار على دعم واسع من مجلس الشيوخ، وأعتقد أن هذا ما سيحصل لا أستطيع أن أتخيل وجود شخص لن يدعم المشروع”.

