مدافع بورنموث: الانتقادات التي تعرض لها صلاح غير عادلة.. لم أستطع إيقافه أبدا

يؤمن ستيف كوك مدافع بورنموث أن الانتقادات التي تعرض لها نجم ليفربول محمد صلاح خلال الموسم الجاري لم تكن عادلة على الإطلاق.

وتحدث كوك لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية قائلا: “صلاح تعرض لانتقادات غير عادلة خلال الموسم الجاري، لكن بوضوح لقد عمل بكل قوة ليصل إلى المكانة التي هو فيها الآن”.

وواصل “رغبته في الركض خلف المدافعين وعمله الكبير هما ما يشكلان الفارق”.

وأردف كوك “يمكن أن تكون صاحب موهبة كبيرة للغاية، لكن إن لم يكن لديك الرغبة في العمل وتقديم أداء جيدا فأنت لن تتطور”.

وعن عدم قدرته على مراقبته في مواجهتهما التي انتهت بتسجيل صلاح لهاتريك وانتصار ليفربول برباعية دون رد علقلاعب بورنموث “لم أستطع إيقافه أبدا وهذا أمر محبط لأن أي لاعب يريد أن يظهر بأداء جيد أمام أفضل اللاعبين في العالم”.

وأتم “كانت مباراة صعبة لي، نحن أعطينا صلاح الفرص التي لم يكن ينبغي أن يحصل عليها وهو استغلها جيدا”.

ويتألق صلاح خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 17 هدفا وصنع خمسة آخرين في 22 مباراة شارك فيها في كل البطولات رفقة ليفربول.

وأصبح صلاح هو أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفا في أقل عدد من المباريات وهو 52 فقط.

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