مقتل شخص وإصابة 6 في إطلاق نار بستراسبورج الفرنسية

ذكر تقرير إخبارية، أن شخصا لقى حتفه وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار بإحدى أسواق أعياد الميلاد بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء.

كانت مصادر الشرطة الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية، أن عدة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وطالبت وزارة الداخلية الفرنسية، سكان مدينة ستراسبورج البقاء في منازلهم، بعد أن قالت الشرطة إن إطلاق نار تسبب في سقوط عدد غير معروف من الجرحى هناك.

وكتبت الوزارة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، أن "حادثا خطيرا يجرى في ستراسبورج ويهدد السلامة العامة".

وأضافت "سيتم لاحقا الإعلان عن المزيد من المعلومات، اتبعوا تعليمات السلطات".

وذكرت تقارير إعلامية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم فرض طوق أمني على قطاع كبير من وسط المدينة.

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