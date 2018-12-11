وزيرة البيئة: مصر حريصة على تحقيق مطالب الدول العربية والنامية في اتفاق تغيير المناخ

شاركت وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية التفاوضية برئاسة المملكة العربية السعودية، والمقام على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حاليا ببولندا.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمفاوضات تغير المناخ من أجل تنسيق المواقف العربية التي تضم موضوعات تمويل المناخ وإتاحة التمويل من الدول المتقدمة، وإتاحة المعلومات الخاصة بتمويل احتياجات الدول النامية، بالإضافة إلى موضوعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية خاصة أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي لضمان إدراجها في إطار عمل اتفاق باريس.

وأكدت الوزيرة، أن كل من مجموعة الـ77 والصين وتترأسها مصر، والمجموعة الإفريقية تتشاركان مع المجموعة العربية في ذات الاهتمامات والشواغل، وشددت على أن مصر ستبذل كل الجهود من أجل تحقيق المطالب العادلة للدول العربية والدول النامية في إطار عمل اتفاق باريس.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر وألمانيا خلال اجتماعات مؤتمر الأطراف ببولندا لإدارة مفاوضات وتقريب وجهات النظر المتعلقة بتمويل المناخ بين الدول الأعضاء والمجموعات التفاوضية من الدول المتقدمة والنامية.

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