بالفيديو – مورا ينقذ توتنام أمام برشلونة.. وإنتر إلى الدوري الأوروبي

نجح فريق توتنام في العبور إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعادل مع مضيفه برشلونة 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

وصعد توتنام بذلك التعادل إلى الدور التالي بعد تعثر منافسه إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها على ملعبه أمام أيندهوفن، ليعبر بفضل التفوق في المواجهات المباشرة.

وأنهى توتنام المجموعة برصيد 8 نقاط متساويا مع إنتر، لكن سبيرز خطفوا المركز الثاني بالتفوق في المواجهات المباشرة، بينما أنهى برشلونة في الصدارة بـ14 نقطة.

وأراح برشلونة الضامن للمركز الأول جميع لاعبيه الأساسيين تقريبا، والذين جلسوا على مقاعد البدلاء مثل ميسي وسواريز وبيكيه وألبا وتير شتيجن.

وتقدم برشلونة مبكرا عن طريق الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انطلق وراوغ كايل والكر بيترز وهنري ويلكيس قبل أن يسدد بيسراه في شباك هوجو لوريس.

لكن في الدقيقة 85 نجح لوكاس مورا في تعديل النتيجة بعد أن حول عرضية هاري كين إلى شباك سيلسين حارس برشلونة.

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في جيوزبي مياتزا، فشل إنتر في تحقيق الفوز على ملعبه أمام أيندهوفن والذي كان كافيا للتأهل، ليتعادل 1-1 ويودع البطولة منتقلا للدوري الأوروبي.

وتقدم لوزانو لأيندهوفن في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

لكن إيكاردي نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد أن حول عرضية من الناحية اليمنى برأسه لشباك أيندهوفن.

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