بالفيديو – رائعة صلاح تُسقط نابولي.. ليفربول يتأهل في دوري الأبطال

احتاج لليفربول إلى منقذ فتواجد محمد صلاح وسجل وتألق الحارس أليسون بيكر ليقودا الحُمر للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على نابولي يوم الثلاثاء بهدف مقابل دون رد في ملعب أنفيلد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد صلاح في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وبذلك تأهل ليفربول للدور التالي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط بالتساوي مع نابولي.

وبعدما تساوى الفريقان في الفوز ذهابا وإيابا بذات النتيجة وتعادلا في فارق الأهداف، تفوق ليفربول في الأهداف المسجلة بواقع تسعة مقابل سبعة لنابولي.

فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 11 نقطة واحتل ريد ستار بلجراد المركز الرابع والأخير بأربع نقاط.

هدف رائع

بدأ اللقاء بشكل سريع من قبل ليفربول الذي كان يريد الفوز بأي طريقة لضمان التأهل، ولكن في الدقيقة السابعة أرسل أندرو روبرتسون عرضية متقنة لصلاح فشل في تسلمها رغم انفراده بمرمى نابولي.

ورد بعد ذلك ماريك هامشيك بتسديدة قوية ولكنها ذهبت أعلى مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة 22 سجل ساديو ماني هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبينما كان نابولي يقوم بتكتل دفاعي جيد فك صلاح الاشتباك بهدف رائع.

هرب صلاح من الرقابة من ماريو روي وكاد أن يسقط لكنه أكمل ركضه وراوغ كاليدو كوليبالي ببراعة وسدد بيمناه في الشباك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

ماني يضيع الفرق وأليسون ينقذ ليفربول

في الشوط الثاني ضغط نابولي لإدراك التعادل فيما أضاع ليفربول أكثر من فرصة هدف محقق.

ففي الدقيقة 74 انفرد صلاح بديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي ولكن الأخير لمس الكرة بيده قبل أن يراوغه نجم الحُمر.

وحاول صلاح تسديد كرة ساقطة لكن الحارس الكولومبي شتتها.

وعقب ذلك بثلاث دقائق مرر صلاح كرة إلى جوردان هندرسون الذي أرسلها لماني وسدد بقوة لكن أوسبينا تصدى له.

ومرر صلاح كرة إلى ماني الذي هرب من الرقابة لكنه سدد الكرة بغرابة في الشباك من الخارج.

وكاد أركاديوس ميليك يسجل هدفا قاتلا لنابولي لكن أليسون تألق وأنقذ مرماه بتصدي رائع.

ذلك قبل أن ينفرد مرة أخرى بمرمى نابولي ولكنه سدد الكرة إلى خارج الملعب.

ريد ستار بلجراد X باريس سان جيرمان

وفي لقاء أخرى أقيمت في ذات التوقيت في ملعب ريد ستار تغلب باريس سان جيرمان على أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدف.

افتتح إدينسون كافاني أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 56 قلص ماركو جوبيليجيتش النتيجة بتسجيله للهدف الأول لريد ستار.

وعاد سان جيرمان ووسع الفارق بتسجيله الهدف الثالث عن طريق ماركوس كوريا، قبل أن يتم كيليان مبابي الحفلة الفرنسية بهدف رابع في الدقيقة 90.

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