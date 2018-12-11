دورتموند يأكد تأهله بالفوز على موناكو.. وتعادل بين أتليتكو وبروج

أكد بروسيا دورتموند تفوقه في مجموعته بدوري الأبطال وحقق الفوز خارج ملعبه على موناكو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لمجموعات البطولة.

تقدم دورتموند في الدقيقة 15 بهدف النجم البرتغالي رفاييل جيريرو، الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة وصل دورتموند إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة متفوقا على أتليتكو مدريد الإسباني بأفضلية المواجهات المباشرة ليتأهل لدور الـ16 من البطولة.

بينما تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

في مباراة أخرى تعادل أتليتكو مدريد سلبيا خارج ملعبه مع كلوب بروج البلجيكي ليرافق دورتموند إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتجمد رصيد الفريق البلجيكي عند النقطة 6 في المركز الثالث ليتحول للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

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