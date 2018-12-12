اخبار

كندا تطلق سراح المديرة المالية لـهواوي بكفالة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، بكفالة بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك