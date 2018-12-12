كندا تطلق سراح المديرة المالية لـهواوي بكفالة

أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، بكفالة بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.
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ايوان ليبيا
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