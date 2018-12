اقتراح أممي بانسحاب الطرفين من الحديدة

قدمت الأمم المتحدة الثلاثاء اقتراحاً يدعو لسحب القوات المسلحة لطرفي النزاع اليمني من الحديدة وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة الساحلية التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على محادثات السلام المستمرة في السويد.

وذكرت المصادر أن الاقتراح الأممي يتضمن تشكيل “لجنة مشتركة أو كيان مستقل” لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من المنظمة الدولية.

ولا يزال الاقتراح قيد النقاش في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحكومة المعترف بها دولياً التي يدعما التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

