“جينا” تطلع زعماء مجلس النواب على وضع قضية خاشقجي

قال مساعد في مجلس النواب الأمريكي إن مديرة المخابرات المركزية جينا هاسبل، ستطلع زعماء المجلس ولجان الأمن القومي على الوضع، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في جلسة مغلقة غدًا الأربعاء.

وسبق أن اجتمعت هاسبل مع أعضاء الكونغرس في إحاطة بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في تشرين الثاني الماضي.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أكدت الشهر الماضي مقتل خاشقجي في القنصلية، ووجهت اتهامات لعدد من مواطنيها -بينهم مسؤولون رفيعون- بالوقوف وراء مقتله، وطلبت الإعدام لخمسة منهم.

