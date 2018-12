“كندا” تُعرب عن قلقها من توقيف الصين دبلوماسيا كنديا سابقاً

عبرت السلطات الكندية عن قلقها إزاء توقيف السلطات الصينية، نائب القنصل الكندي السابق في بكين مايكل كوفريغ.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن سلطات البلاد على تواصل مباشر مع الدبلوماسيين الصينيين وتتعامل مع الأمر وتأخذه على محمل الجد وتقدم المساعدة القنصلية اللازمة لعائلة كوفريغ الموقوف.

وأشار ترودو إلى غياب مؤشرات واضحة تدل على أن توقيف كوفريغ يتعلق باعتقال المديرة المالية لشركة “هواوي” في بلاده.

من جانبه، قال وزير الأمن الكندي، رالف غودايل إن “بلاده تشعر بقلق عميق بسبب توقيف كوفريغ.. من الواضح أن مواطنا كنديا يواجه صعوبات في الصين ونعمل كل شيء ممكن لضمان سلامته”.

وتوترت العلاقات بين كندا والصين إثر احتجاز السلطات الكندية المديرة المالية لـ”هواوي” مطلع الشهر الجاري في فانكوفر.

