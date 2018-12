“ماي” تبدأ مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول الحدود الإيرلندية

محاولة منها لإقناع أعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق[إنترنت]

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء إنها بدأت لتوها محادثات مع الزعماء الأوروبيين مع سعيها للحصول على تطمينات بأن الوضع الخاص للحدود الأيرلندية ضمن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي أمر مؤقت، وذلك في محاولة منها لإقناع أعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق.

وردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لإجراء تصويت البرلمان المؤجل على هذا الاتفاق، قالت ماي للصحفيين “لا نزال في بداية المفاوضات وفي بداية المناقشات”. وفي فيينا قال مكتب المستشار النمساوي زيباستيان كورتس إنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لكن على الاتحاد النظر في توفير تطمينات بشأن الوضع الخاص للحدود الأيرلندية دون إعادة النظر في الاتفاق. وأضاف مكتبه، في بيان بعد اتصالين هاتفيين أجراهما مع ماي وميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن انسحاب بريطانيا “النقطة الحاسمة بالنسبة للكثيرين من أعضاء البرلمان البريطاني هي المدى الزمني للوضع الخاص الأيرلندي”. وتتولى النمسا الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي. ويعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

