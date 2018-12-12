كلوب يتغنى بأليسون بعد تصديه الرائع أمام نابولي

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بحارسه البرازيلي أليسون بيكر بعد تصديه الرائع في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريق المصيرية ضد نابولي يوم الثلاثاء.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف فوز ليفربول على نابولي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والذي تأهل بالفريق إلى دور الـ16 من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “أليسون لم يقم بهذا التصدي فقط. كان لديه الكثير من الأشياء للقيام بها أمام نابولي”.

وأضاف المدرب الألماني “كم كان رائعاً وهادئاً مع الكرة يساعدنا كثيراً في بناء الهجمات من الخلف. خروجه من المرمى لإمساك الكرات العرضية”.

وواصل الإشادة بحارسه “أليسون قام بهذا التصدي الذي لا يصدق. ولكن إذا لم ندافع كفريق بالكامل كما دافعنا، فلن يتمكن أليسون من التصدي لـ20 كرة كالتصدي الأخير. لقد أنقذها بشكل لا يصدق. لم أر تصدي مشابهًا. لكنه لا يزال بحاجة إلى اللاعبين الآخرين معه”.

حول أجواء اللقاء أوضح كلوب “أريد أن أقول شكرًا، آنفيلد. كان أمرا لا يصدق ما فعله الجمهور الليلة. كانت الأجواء الذي صنعوها مميزًة جدًا. لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بكل الأشخاص الذين شاركوا في هذا، شكراً لكم”.

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