أنشيلوتي: تقنية الفيديو جاءت بعد فوات الأوان.. ربما تعرض فان دايك للطرد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أن استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا سيكون متأخرا بعد وداع ناديه للمسابقة.

وسقط نابولي أمام ليفربول بهدف نظيف على ملعب أنفيلد ليودع الفريق الإيطالي المسابقة وينتقل إلى الدوري الأوروبي.

وحصل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف مع دريز ميرتنز وسط مطالبات بالطرد المباشر بسبب العنف الزائد.

#VanDijk tackle on #Mertens pic.twitter.com/h0NalfMl33

وقال أنشيلوتي للصحفيين: “كان من الممكن أن تكون بطاقة حمراء.. وتزيد أفضليتنا”.

وتابع “هناك الكثير من الحديث عن استخدام تقنية الفيديو في الدور المقبل من دوري الأبطال”.

وأتم أنشيلوتي تصريحاته “ستأتي تقنية الفيديو لكن سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنا”.

وانتقل ناديا نابولي وإنتر من إيطاليا إلى الدوري الأوربي بينما ضمن يوفنتوس وروما تأهلهما لثمن نهائي دوري الأبطال.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا