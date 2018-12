إيطاليا تطالب بمشاركة أكبر لأوروبا في عملية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي دعوة إلى ضرورة مشاركة أوروبا بعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.

حيث قال كونتي أن الحكومة الإيطالية ستواصل العمل الهادف إلى تحقيق إضفاء طابع أوروبي على عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الإنسانية إلى أوطانهم.

كما ذكر رئيس الحكومة الإيطالية أن إيطاليا تدعو إلى تجديد ولاية عملية صوفيا من أجل تجنب نقل المهاجرين الذين تنقذتهم سفن العملية الأوروبية، إلى إيطاليا فقط.

هذا وأشار كونتي إلى أنه على جميع الدول الأعضاء أن تسأل نفسها عما إذا كان الأمر يستحق بالفعل تعريض عملية ذات أهمية سياسية كبيرة، لمجرد تأكيد إنهاء قاطع لتحديث ولاية تطالب بها إيطاليا، لغرض الحصول أخيراً على جهد مشترك إزاء تدفقات الهجرة.

