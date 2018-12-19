ميليشيات العاصمة تتوحد في ميليشيا جديدة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت ميليشيات كتبة ثوار طرابلس والقوة الثامنة النواصي وقوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم كتيبة باب تاجور التوحد تحت مسمى ” قوة حماية طرابلس” وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وفق لقوانين مثل قانون الشرطة والأمن.

وكشفت القوة الجديدة عقب اجتماع بين الميليشيات أن الهدف من التوحيد هو الحفاظ على أمن طرابلس وحماية الأرواح المدنيين وممتلكاتهم .

وأكملت ، ” توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية عن طريق تذليل الصعاب أمام الأمن الدبلوماسي ، ودعم المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في ليبيا”.

وتجاهل بيان توحيد الميليشيات المسلحة مطلب نزع السلاح من عناصرها ومصير قادتها في القوة الجديدة.

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