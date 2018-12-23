الكشف مخالفات مالية لـ”الثني”

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء عن مخالفات مالية ارتكبها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزارة المالية في حكومته.

وأكد الديوان خلال تقريره ، ” أن نفقات الثني تجاوزت المبلغ المخصص بالميزانية العامة للدولة لديوان مجلس الوزراء بمقدار 140 مليون دينارا”.

وأضاف الديوان، ” أنرئيس الحكومة المؤقتة هو من وجه بإنفاق هذا المقدار بشكل مباشر فيما تم تخصيص 200 مليون دينار لديوان المجلس فرع جنوب وتسييل 100 مليون منها إلا أنها لم تنعكس على الأرض بأي شيء بعد أن اختفت في فواتير وعقود وهمية”.

وأوضح الديوان، “أن اختفاء 6 مليارات دينار يؤكد مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء صرفها دون أن تنعكس في الحسابات الختامية لوزارة المالية بالحكومة المؤقتة”.

وطالب الديوان ، الحكومة المؤقتة بضرورة التوقف عن توقيع عقود وتكليفات ضخمة بطريقة التكليف المباشر من الثني من دون اتخاذ الإجراءات القانونية والمناقصات العامة لأن هذا الأمر يثقل كاهل الدولة بالتزامات مالية مستقبلية واجبة السداد.

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