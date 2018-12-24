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المشري: حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة بالمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه «لا يعتقد» أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر يمكنه «أن يتجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية وفرض أي سيطرة حقيقية عليها».

وأشار المشري في حوار مع قناة «فرانس 24» مساء اليوم الأحد، إلى أن «ما عاناه إخواننا في المنطقة الشرقية وفي برقة من مغامرات لحفتر أدت إلى مقتل نحو 18 ألف شاب وبتر أطراف أكثر من 7 آلاف. هذه المآسي دون تحقيق أي أهداف حقيقية».

واعتبر أن حفتر «يدعي مكافحة الإرهاب ويدعي إقامة مؤسسة عسكرية» لكن «هذا الخطاب ربما كان مغريًا قبل عامين أو ثلاث سنوات» إلا أنه «الآن اتضحت الصورة عند كل الليبيين» مؤكدًا أن «بناء الدولة في المنطقة الغربية يسير بخطى واثقة».

ورأى المشري أن «الحجة التي يتحجج بها حفتر دائمًا هي الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب غير موجودة في المنطقة الغربية» التي «لا يوجد فيها أي وجود ظاهر لأي جماعات إرهابية»، مشيرًا إلى أنه «عندما ظهرت في سرت تم القضاء عليها بقوة ورغم قيامها ببعض العمليات، لكن هذا يمكن أن يحدث في أي دولة».

وأضاف أن المنطقة الغربية «لا تعاني وجود إرهابيين بحيث تكون هذه شماعة يستطيع من خلالها حفتر الدخول» كما أنه «أيضًا توجد مؤسسات حقيقية للجيش والشرطة وإن كانت ضعيفة وفي طور البناء وبالتالي فإن كل المبررات غير موجودة».

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في حديثه أيضًا أن «القوة الموجودة على الأرض في المنطقة الغربية كلها بالكامل ترفض العودة إلى حكم العسكر أو أن يفرض عسكري إرادته على المشهد» وأن «حكومة الوفاق متواجدة بقوة في هذه المناطق».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • بصراحة ، ولدون مجاملات المشير خايفة حفتر مندفع ومتهور ويقوم بذلك بدافع فرض السيطرة على الجيش الليبي لكن مشكلة المشير خليفة حفتر ماعندناش دراع يمين او شخص وطني يرد عليه الشيوك الا قاءد الأركان ابو خمادة او المسماري ، والمشكلة الأكبر في الموضوع هي ان الجيش تم غسل أدمغتهم كليا بحربهم على الاسلام وهو الان في نظر الغربيين والأجانب انه دين الاٍرهاب، وهذا هو العكس تماما ، اذا توقفنا قليلا لرأينا كل هذه الأحداث تأتي من دول اخرى مثل مصر تركيا قطر تونس سوريا والأحزاب الشيعية اللبنانية وعلاقاتهم بتنظيمات ارهابية من دول شرق اسيا مثل أفغانستان وإيران وباكستان والأكراد ، ولكن الليبيين الحقيقين ليسوا بإرهابيين لكنهم ام يجدوا سليل اخر للحوار مع مدراء المؤسسات الوطنية سواء العسكرية او المدنية ، ما حدث في ليبيا هو استهداف مقصود الأماكن المقدسة والمؤسسات العامة مثل المساجد والمستشفيات والجامعات والمدارس والأغذية والادوية وكذلك المجال الثقافي ، الحقيقة مؤخراً تحركت بعض الجماعات الليبية الاسلامية المسلحة للقبض على العديد من المخربين والمهربين والكتب الشيعية وكتب يهودية وكتب الحاد يتم تصديرها للشباب الليبي العاطل عن العمل والذي لم يجد باب مفتوح لكي يتكلم فيه عن راءيه الديني فيما يحدث بعيدا عن الفتوات الصادرة عن بعض المشايخ والمشكوك في مصداقيتهم لان الليبي المسلم ليس بغبي او جاهل ليسمح بنشر منشورات او منتجات تمس الأمن الاجتماعي والاخلاقي الليبي ، ولا ننسى ان ليبيا كانت يوجد بها اكبر مركز عالمي للدراسات الاسلامية والسنة وتحرج منها العديد من الشباب والغير متطرفين إنما شباب يقرأون في الجامعات وكانوا يعملون في موسسات الدولة و يحرصون عاى حمايتها بما استطاعوا ،، فلت يمكن وصفهم بالارهابيين ،،، لمجرد انهم قبضوا عاى بعض العصابات الغريبة عاى المجتمع الليبي وبحوزتهم كتب غير اخلاقية و تمس شرف الصحابة الكرام وتطعن في السنة النبوية التي جاء بها القران ورسولنا الكريم ، فقبل ان تتهوروا وتقوموا بعمليات عسكرية ضد المسلمين الليبين البسطاء والصادقين في عهدهم داخل ليبيا والقريب القرءان داخل المساجد ومعلمي الكتابًوالسنة والبعيدين كل البعد عن المجالات والمحافل السياسية ، ويجب على المؤسسات العسكرية معرفة من هو العدو الحقيقي الذي يجلب الخراب والسموم والثقافات الشاذة عن مجتمعنا العربي الاسلامي. قبل اتخاذ اي اجراء ضد المسلمين البسطاء في البلاد ، وشكرا ،،، استلم الكلمة أفندي عبد الجواد ……

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  • ناسف العض الأخطاء الإملائية في التعبير :
    ١- لدون / بدون
    ٢- خايفة / خليفة
    ٣-ماعندناش / ماعنداش
    ٤- الشيوك / الشيرة
    ٥- سليل / سبيل
    ٦- تحرج / تخرج
    ٧-عاي / على
    ٨- فلت / فلا
    ٩- القريب/ وقراءة
    ١٠-الكتابًوالسنة / الكتاب والسنة
    ارجوا العذر وأوحوا ان الفكرة وصلت للجميع.

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