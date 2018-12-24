المشري: حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة بالمنطقة الغربية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه «لا يعتقد» أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر يمكنه «أن يتجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية وفرض أي سيطرة حقيقية عليها».

وأشار المشري في حوار مع قناة «فرانس 24» مساء اليوم الأحد، إلى أن «ما عاناه إخواننا في المنطقة الشرقية وفي برقة من مغامرات لحفتر أدت إلى مقتل نحو 18 ألف شاب وبتر أطراف أكثر من 7 آلاف. هذه المآسي دون تحقيق أي أهداف حقيقية».

واعتبر أن حفتر «يدعي مكافحة الإرهاب ويدعي إقامة مؤسسة عسكرية» لكن «هذا الخطاب ربما كان مغريًا قبل عامين أو ثلاث سنوات» إلا أنه «الآن اتضحت الصورة عند كل الليبيين» مؤكدًا أن «بناء الدولة في المنطقة الغربية يسير بخطى واثقة».

ورأى المشري أن «الحجة التي يتحجج بها حفتر دائمًا هي الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب غير موجودة في المنطقة الغربية» التي «لا يوجد فيها أي وجود ظاهر لأي جماعات إرهابية»، مشيرًا إلى أنه «عندما ظهرت في سرت تم القضاء عليها بقوة ورغم قيامها ببعض العمليات، لكن هذا يمكن أن يحدث في أي دولة».

وأضاف أن المنطقة الغربية «لا تعاني وجود إرهابيين بحيث تكون هذه شماعة يستطيع من خلالها حفتر الدخول» كما أنه «أيضًا توجد مؤسسات حقيقية للجيش والشرطة وإن كانت ضعيفة وفي طور البناء وبالتالي فإن كل المبررات غير موجودة».

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في حديثه أيضًا أن «القوة الموجودة على الأرض في المنطقة الغربية كلها بالكامل ترفض العودة إلى حكم العسكر أو أن يفرض عسكري إرادته على المشهد» وأن «حكومة الوفاق متواجدة بقوة في هذه المناطق».

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