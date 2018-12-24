السبب الرئيسي وراء زيارة رئيس وزراء ايطاليا الى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن سبب زيارته لليبيا تأتي لمتابعة التزامات ومخرجات مؤتمر باليرمو بعد شهر على انعقاده.

وأكد كونتي عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مساء الأحد بمدينة طبرق، أن بلاده لن تتدخل في قرارات الشأن الليبي، إنما ترغب في مساعدة الشعب الليبي للوصول إلى الانتخابات وإجرائها في أسرع وقت، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا.

ووصل كونتي صباح الأحد العاصمة طرابلس في زيارة رسمية، بدأها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ثم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ثم انتقل إلى شرق البلاد حيث التقى بالقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر وختم زيارته بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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