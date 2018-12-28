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بيان من رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الليبي حول موعد انطلاق المؤتمر

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الليبي، محمد العباني، إن المؤتمر الوطني الجامع بصدد التحضير للانطلاق رسميًا بعد أسابيع قليلة.

وأضاف العباني، أنَ المؤتمر سيكون محطة مفصلية باتجاه لم شمل الليبيين وتحقيق مصالحة شاملة، موضحا أن الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الجامع ستكون في تونس قبل التحوّل إلى ليبيا، وذلك بقصد تمكين كل الأطراف الليبية من المشاركة في هذه المشاورات والترتيبات.

وأوضح أن هيئة المؤتمر وصلت إلى مراحل متقدمة في إقناع الفرقاء الليبيين بالمشاركة في هذه المفاوضات، التي رغم صعوبتها إلا أنها تشهد تقدمًا لافتًا يؤشر إلى نجاح المؤتمر في تجميع كلّ الليبيين بلا استثناء.

وأعلن عباني، أن أكثر من 85% من الليبيين تجاوبوا مع المؤتمر الوطني الليبي الجامع، وأنهم يأملون بإنهاء حالة الفوضى السائدة والدخول في مصالحة.

 

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • من الأرجح.. أن مؤتمر كهذا سيكون مكانه في الأراضي الليبية …
    وبين الليبيين أنفسهم وبعيدا عن أي أطماع أو مصالح شخصية …
    وأعتقد من المهم في نوعية مؤتمرات كهذه حضور أعضاء من جمعية الدعوة الاسلامية …
    وتوزيع المهام وتششكيل فرق عمل وحصر الأمكانيات ووضع الشخص المناسب في المهمة المناسبة , والتركيز على عدم تدخل عمل اي قطاع في قطاع أخر …{ إلا في الأمور المشتركة } مثلا : فريق إدارة هيئة التعليم : مهمته مايخض التعليم
    هيئة الصحة :ما يتعلق بالصحة
    مرافق عامة : مايخص المرافق العامة
    وهكذا …
    حتى لايتم خلط الملفات والنزول للعمل الميداني بزيارة المناطق

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