بيان من رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الليبي حول موعد انطلاق المؤتمر

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الليبي، محمد العباني، إن المؤتمر الوطني الجامع بصدد التحضير للانطلاق رسميًا بعد أسابيع قليلة.

وأضاف العباني، أنَ المؤتمر سيكون محطة مفصلية باتجاه لم شمل الليبيين وتحقيق مصالحة شاملة، موضحا أن الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الجامع ستكون في تونس قبل التحوّل إلى ليبيا، وذلك بقصد تمكين كل الأطراف الليبية من المشاركة في هذه المشاورات والترتيبات.

وأوضح أن هيئة المؤتمر وصلت إلى مراحل متقدمة في إقناع الفرقاء الليبيين بالمشاركة في هذه المفاوضات، التي رغم صعوبتها إلا أنها تشهد تقدمًا لافتًا يؤشر إلى نجاح المؤتمر في تجميع كلّ الليبيين بلا استثناء.

وأعلن عباني، أن أكثر من 85% من الليبيين تجاوبوا مع المؤتمر الوطني الليبي الجامع، وأنهم يأملون بإنهاء حالة الفوضى السائدة والدخول في مصالحة.

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