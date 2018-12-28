حقيقة الخلاف بشأن الرواتب

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدارة الميزانية بوزارة المالية بالالتزام بتسليم المراسلات الخاصة بمرتبات القطاع العام ومخصصات الباب الثاني والثالث والرابع للجهات العامة الي بريد الإدارة بشكل مباشر، كما طالبتها بتسليم أذونات الصرف التي قيمتها 6.900.000.000 دينار ليبي الي البريد الخاص بالإدارة معتبرة ان تعطيلها بحجة تغطية الحسابات مسبقاً وعدم معرفة إدارة العمليات مصدر التمويل لمسؤولين إدارة الميزانية إجراء مخالف للاتفاق بينهما.

وحمل مدير إدارة العمليات المصرفية إدارة الميزانية بموجب خطاب استلمت الاقتصادية نسخة عنه مسؤولية تأخير تنفيذ مرتبات القطاع العام وتخصصات الأبواب الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا