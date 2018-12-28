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حقيقة الخلاف بشأن الرواتب

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدارة الميزانية بوزارة المالية بالالتزام بتسليم المراسلات الخاصة بمرتبات القطاع العام ومخصصات الباب الثاني والثالث والرابع للجهات العامة الي بريد الإدارة بشكل مباشر، كما طالبتها بتسليم أذونات الصرف التي قيمتها 6.900.000.000 دينار ليبي الي البريد الخاص بالإدارة معتبرة ان تعطيلها بحجة تغطية الحسابات مسبقاً وعدم معرفة إدارة العمليات مصدر التمويل لمسؤولين إدارة الميزانية إجراء مخالف للاتفاق بينهما.

وحمل مدير إدارة العمليات المصرفية إدارة الميزانية بموجب خطاب استلمت الاقتصادية نسخة عنه مسؤولية تأخير تنفيذ مرتبات القطاع العام وتخصصات الأبواب الأخرى.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مواضيع كهذه فيها مبالغة , وتدخلات تجار من القطاع الخاص الأستهلاكي , وعلى إدارة المصرف المركزي بالتعاون مع الأمن المركزي وهيئة الرقابة الأدارية , الالتزام بفصل القطاع الخاص عن القطاع العام .
    وضبط تجاوزات القطاع الخاص وتحديد مساره وحصر إيراداته ومالكيه , مع هيئة البلديات المحلية في تعامله مع البنك المركزي.

    عُــــــــــلم ْ

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