أمريكا تنسحب رسميا من اليونيسكو بسبب ما تعتبره تحيزا ضد إسرائيل

يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم لتخرج بذلك الولايات المتحدة رسميا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو). بحسب موقع "روسيا اليوم".

ولكن الولايات المتحدة، بعد خروجها من المنظمة الأممية، ستحتفظ لنفسها بصفة مراقب فيها، ولن تدفع بعد الآن حصتها في تمويل هذه المنظمة الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر سنة 2017 قرار واشنطن الانسحاب من "يونيسكو" معللة ذلك بوجود ما تعتبره تحيزا ضد إسرائيل وحاجة المنظمة إلى "إصلاح جوهري".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أيضا في منتصف سنة 2018، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوى أنه لم ينفذ ما طلبته واشنطن من إصلاحات، خاصة في ما يتعلق بالموقف من إسرائيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا