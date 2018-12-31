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أمريكا تنسحب رسميا من اليونيسكو بسبب ما تعتبره تحيزا ضد إسرائيل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم لتخرج بذلك الولايات المتحدة رسميا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو). بحسب موقع "روسيا اليوم".

ولكن الولايات المتحدة، بعد خروجها من المنظمة الأممية، ستحتفظ لنفسها بصفة مراقب فيها، ولن تدفع بعد الآن حصتها في تمويل هذه المنظمة الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر سنة 2017 قرار واشنطن الانسحاب من "يونيسكو" معللة ذلك بوجود ما تعتبره تحيزا ضد إسرائيل وحاجة المنظمة إلى "إصلاح جوهري".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أيضا في منتصف سنة 2018، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوى أنه لم ينفذ ما طلبته واشنطن من إصلاحات، خاصة في ما يتعلق بالموقف من إسرائيل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مهما حاول العرب لعق احذية الادارات الامريكيةن فان بقاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين هو اساس للسياسة الغربية. الحرب الصليبية لم تنته لوهذه واحدة من حلقاتها. امريكا خلقت اذنابا يدعمون تامين الاحتلال الصهيوني. ولكم فيمن دعم الوهابية واسس الاخوان ومؤسسة الجامعة العربية وصنع القاعدة في افغانستان وصنع داعش في العراق خير دليل. امريكا لم تقم بكل ذلك لوجه الله او حبا في الانسنية والشعوب وخدمة للحرية وحقوق الانسان. ودعمها للصهاينة في فلسطين دليل واضح وفاضح لمدى الحقد الصليبي على العرب ومدى كذب الادارات الامريكية لدعم اي نوع من الديمقراطية وحقوق الانسان والعدل. وهذا ينطبق على كل المنظمات التي نشات بدعم وتوجيه امريكي ومنهعا الامم المتحدة واذرعها مجلس الامن ومحكمة الجنايات وغيرها. فمتى قامت اي من هذه المنظمات بمحاسبة امريكا او اي من دول الغرب. اليونسكو خطت خطوة خارج سرب الحديقة الامريكية فاظهرت امريكا حقيقتها. والبعض مازال غارقا في حب “ماما امريكا”. والشعب الامريكي هو جماعة من “المهاجرين” ونرى اليوم رئاسها سليل المهاجرين يهين المهاجرين صباح مساء. ونسي انه قد استولى على ارض لشعب اخر وربما هذا هو السبب الذي يدفع بالادارات الامريكية لدعم استمرار احتلال فلسطين وعدم الاعتراف باهلها الفلسطينيين خوفا من يتذكر العالم “جهرا” ماحدث للسكان الاصليين في امريكا شمالها وجنوبها واستراليا وكندا وغيرها من مذابح للسكان الاصليين.
    على العرب السلام بعد ربيعهم.

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