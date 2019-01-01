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رسالة الزوي لداعمي سيف الإسلام القذافي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا  فرع اجدابيا أحمد عبدالمولى الزوي دعوة لكل داعمي سيف الاسلام معمر القذافي للبدء فى عقد الملتقيات والتجمعات لدعم خطة سيف الإسلام ورؤيته لإنقاذ الوطن بحسب دعوة الزوي.

وقال الزوي “مع بداية العام الجديد وانطلاقا للعمل على أرض الواقع على كل الشرائح الاجتماعية والثقافية والشبابية البدء فى عقد الملتقيات والتجمعات لدعم خطة الدكتور سيف الإسلام ورؤيته لإنقاذ الوطن. وليكن شعارنا 2019 عام انقاذ الوطن بتطلعات أبن الوطن المجاهد الدكتور سيف”.

 وأضاف الزوي قائلا “على القاعدة الشعبية فى كل مدن وقرى ليبيا الحبيبة أخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار لإنقاذ الوطن والعمل على أرض الواقع. كونوا مع سيف الوطن فى عام إنقاذ الوطن”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • يلعن زبار امك انت و صاحب الدكتورا المزورة و كذلك ناشر الخبر يكفينا 42 سنة قحط و طلعناهم مع الباب بيجونا من الشباك، و ليبيا بألف خير لو هولاء المرتزقة دعاة النظام الجماهيري يرفعوا أيديهم عنها لأنهم هم سبب مشاكل ليبيا حتي الآن و يكفي 42 سنة تمرميد شنو مافيش إلا هالحقير سيف الفاسد أو نظام الملكية الزفت ليش مانكونوش دولة حرة ديمقراطية بنظام إسلامي ، ماعادش عرفنا مرة يطلع قرد ينادي بسيف العازة و مرة يطلع علينا قرد آخر و يقول والله ماعندي مانع لو الليبيين يبو الملكية ممكن نرجع ملك، تملك شنو يامجموعة كلاب وين كنتم عندما سيطر علي البلد القذافي في 1969 ما تعبتوش انفسكم حتي ببيان ضد الانقلاب و لم تشكلو أي معارضة و الآن جاي و تبي يحطوك ملك من جديد بعد ماضحو الرجال، الملكية مرفوضة و إذا لابد منها فلن تكون بيد السنوسية المبادة المهزومة و سيف القذافي و نظامه الجماهيري للجحيم 42 سنة جهل وعازة، الشعب يريد التقدم و الازدهار و الحرية الحقة مش مجموعة لصوص و مروجين للباطل و لا والف لا لاستغلال الشعب الطيب و المسكين و إستغلال الجهلة من أبناء الشعب بالترويج المخادع ،ياليبيين جربتو الملك 18 سنة و جربتو القدافي 42 سنة و أن الأوان لاستنشاق الحرية الحقة و ما مشاكل فبراير إلا سحابة صيف فلا تركزو علي مايحدث اليوم من سرقة و إجرام و نهب فتتمنو العودة للظلام الأول الملكي أو الدمار و التخلف القذافي استمرو و الحو ذات البين لتصلو الي بر الأمان مثل باقي دول العالم و ضخو دماء جديدة لم تعايش عصور الملكية و القردافية بل دماء جديدة مقتدية بكتاب الله و متابعة لحضارة العالم و التقدم و الله الموفق و ليبيا ليست ملك للسنوسية ول لا للقذاذفة بل لليبيين جميعا

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