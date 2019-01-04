أكثر من 4 ملايين مصاريف تدفئة حكومة الثني

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر من داخل الحكومة المؤقتة أن رئيس الحكومة عبدالله الثني قام بتكليف شركة تتبع ابنه محمد بتوريد مباشر دون اجراء مناقصة واعلان عام لتوريد أجهزة تدفئة كهربائية (لا يوجد حاجة اليها) بأمر توريد مباشر.

وأفاد المصدر بأن قيمة الفاتورة تجاوزت 4 مليون دينار ليبي بأسعار مضاعفة للمعروض في السوق المحلي وتم توريد نصف الكمية فقط والباقي تم التوقيع على استلامه ولم يتم توريده لمخازن الحكومة.

وتأتي ليبيا ضمن أكثر تسع دول فساداً في العالم خلال العام 2017، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة من أصل 100 نقطة في الشفافية والنزاهة.

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