المشري والغويل يصرفان 260 مليون دينار للإرهابيين

ايوان ليبيا – وكالات :

تحصلت مصادر على وثائق مسربة من ديوان المحاسبة، أمس الاربعاء، تخص طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر ما يعرف بمجلس الدولة رفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري للتحقيق معه لقيامه بمخالفات مالية عندما كان عضواً ورئيساً للجنة فيما يعرف بالمؤتمر العام.

حيث كشفت الوثائق أن المشري ومسؤولين آخرين من حكومة الإنقاذ قد صرفوا على جهة مجهلة وغير محددة فى المستندات مايزيد عن 260 مليون دينار، بالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015، حيث أكدت تقارير إعلامية إلى أن جزء من المبلغ صُرف لما يسمى بغرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوي، وأيضاً لما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي التابع لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأظهرت الوثائق، أن كلا من رئيس ما عرف بحكومة الإنقاذ، خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية في المؤتمر حينها، خالد المشري ووزير ووكيل مالية الإنقاذ، بشير العائل قد اشتركوا في الصرف من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصماً من حساب الباب الثاني رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزي

وقال الديوان، من خلال الوثائق، إن صرف المبلغ والبالغ (268,537,900) مليون دينار ليبي ، قد تم بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2015، والذي يشترط أن لا يتم الصرف من هذا البند إلا بقرار من مغحلس الوزراء ، مؤكداً أن الإجراء الذي قام به الغويل والمشري باطل بطلانا مطلقا ويعد اغتصاباً للسلطة ويستوجب المسائلة.

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