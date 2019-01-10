اوقات الحجامة للنساء

ايوان ليبيا – وكالات :

يقصد بالحجامة التخلص من الدم الفاسد الذي يوجد في الجسم من خلال السحب، ويكون الهدف من ذلك تخليص الجسم من جميع السموم التي توجد به، حيث يساعد ذلك على توسيع الشرايين ويضمن سريان الدم بها بطريقة جيدة، كما يساعد ذلك أيضًا على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

وكان في القدم يتم إستخدام الكأس من أجل تصفية الماء وسحبه أما خلال الوقت الحالي فلقد تم تطوير الأدوات التي تم إستخدامها للحجامة كجهاز Vacum والذي يتم إستخدامه في الحجامة الجافة التي لا يتم بها سحب الدم، ويجب عند عمل الحجامة أن يتم بها إستعمال قفازات طبية نظيفة ومعقمة.

يعد أفضل وقت لعمل الحجامة وفق ما حثنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأيام الفردية، وعلى وجه التحديد أيام”17، 19،21″ من الشهر العربي الهجري، ولا شك أن الحجامة تتميز بالعديد من الفوائد للسيدات ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

1- تعمل على علاج العديد من الإضطرابات التي تعاني منها السيدات في الدورة الشهرية.

2- تعالج مشكلة تكيس المبايض والذي يترتب عليه تأخر حدوث الحمل.

3- تعمل على علاج التهابات المسالك البولية وكذلك التهابات المهبل لدى السيدات.

4- تعمل الحجامة على علاج مشكلة ضعف المبايض والتبويض.

5- تعمل على زيادة نسبة هرمون اللبن عند السيدات الحوامل.

6- تعالج مشكلة عرق النسا، كما تساعد في علاج مشكلة السمنة والنحافة.

7- تعالج مشكلة الدوالي التي يعاني منها الكثير من السيدات.

8- تعمل على علاج مشكلة التبول اللاإرادي.

9- تعالج أمراض العظام والروماتيزم وكذلك أمراض الربو المختلفة.

10- تساهم في علاج مشكلة ارتفاع نسبة السكر.

من الملاحظ أن الخبراء والمختصون ينصحوا بضرورة ألا تلجأ المرأة لعمل الحجامة إلا عقب وصولها لسن اليأس، وولعل السبب وراء ضرورة عدم لجوء المرأة لعمل الحجامة قبل هذا السن لأن الله سبحانه وتعالي قد أتاح لها فرصة التخلص من هذا الدم الفاسد عن طريق دورة الحيض أو الدورة الشهرية كما تعرف، كما أن الدورة الشهرية خلالها تكون المرأة في قمة نشاطها وتكون كريات الدم الحمراء في أكثر حيويتها خلال هذه الفترة، ولكن حينما توصل المرأة لسن اليأس وتنقطع الدورة الشهرية ففي هذه الفترة تكون بحاجة بالفعل لعمل الحجامة.

يتم منع عمل الحجامة للسيدات في هذه الحالات التالية:

1- في حالة إذا كانت السيدة تعاني من مشكلة فقر الدم والأنيميا.

2- يفضل تجنب عمل الحجامة خلال فترة الحمل.

3- يجب تجنب ممارسة العلاقة الزوجية قبل الحجامة بيوم وكذلك بعدها بيوم أيضًا.

4- في حالة تعرض المرأة لهبوط خلال عمل الحجامة ينصح بأخذ كوب من الماء مع السكر أو شرب أي من عصير الفواكه المختلفة.

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