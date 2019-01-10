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سلطنة عمان تستضيف مؤتمر التنمية الاقتصادية والطاقة بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

شهدت مسقط  اليوم الخميس، اجتماعاً بشأن التنمية الاقتصادية والتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والشركاء في منطقة الشرق الأوسط، برعاية وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وبحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين.
وشاركت مصر في الاجتماع، كما اشترك فيه مجموعة من المسئولين يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وأمريكا.
ناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها في منطقة الشرق الأوسط في مختلف المجالات؛ وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبه أعرب جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تقديره للسلطنة لاستضافتها الاجتماع بالتنمية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة الذي عقد اليوم في مسقط.

وأكدت سلطنة عمان، أنها ستواصل في عام 2019 الاهتمام بتعزيز وتفعيل دور مجلس التعاون الخليجي، ومن أجل ذلك استقبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، وعبداللطيف الزياني، كما التقيا مع الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • أثبت بعض العلماء الشباب , أن الواح الطاقة الشمسية سببت في تغيير وأرتباك حركة المناخ على الأرض وتوازن نمو الحيونات والطيور والنباتات والغابات ,, وحركة الملاحة البحرية بين المد والجزر,, وسببت وفاة العديد من الكائنات الحية المهمة والمساعدة في الطبيعة كالفرشات والنحل وبعض الحشرات المهمة في تلقيح النباتاا, وسببت في تكون طفيليات في الهواء تسبب امراض وحساسيات للتنفس .. فيجب إبلاغ الجميع عن هذا الموضوع الخطير.

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