العثور على جثث مهاجرين غير شرعيين بشواطئ الهلال النفطي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن قسم البحث الجنائي أجدابي، أمس الثلاثاء، عن العثور على 6 جثث ملقاة على شواطئ البحر في عدد من مناطق الهلال النفطي تعود لمهاجرين غير شرعيين جرى انتشالها يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم الرائد المهندس فتحي عبد الله السعيطي إن جثتين جرى انتشالهما من على شاطئ البحر بمنطقة امرير قابس (40 كلم غرب مدينة أجدابيا) بعد أن أبلغ عنهما أحد الصيادين بالمنطقة.

وأضاف السعيطي أن جثة ثالثة جرى انتشالها من شاطئ البحر بمنطقة الزويتينة (25 كلم شرق أجدابيا) أبلغ عنها مركز الشرطة بالمنطقة، وجثة رابعة من شاطئ منطقة شهوان (30 كلم شرق أجدابيا) أبلغ عنها مركز شرطة سلطان التابع لمديرية أمن أجدابيا، وجثتين من شاطئ البحر في منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا).

وأوضح السعيطي أن الجثامين تعود لمهاجرين «ذكور» تتراوح أعمارهم ما بين 15 و40 عاما، مشيرا إلى نقلهم لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي للحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم.

وأكد السعيطي فتح محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة في أجدابيا لعرض الجثث على الطبيب الشرعي، لافتًا أنه عثر مع إحدى الجثث على محفظة بها صور شخصية تعود إلى شخص قمحي البشرة وأرقام هواتف، منوها إلى أن التحقيقات جارية حتى يتم التواصل مع أهالي هؤلاء الأشخاص وإبلاغهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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