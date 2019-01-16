البعثة الأممية تدين اشتباكات طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بشدة» الاشتباكات التي اندلعت، اليوم الأربعاء، في طرابلس، محذرة من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها على «تويتر»، إنها «تدين بشدة وتراقب عن كثب التحركات العسكرية الأخيرة في جنوب طرابلس»، محذرة «من الإخلال بأمن العاصمة، والأهم تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر».

وأشارت إلى أنها ستحمل المسؤولية الكاملة لكل من يفتح النار، مشددة على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة».

وشددت على أن «أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي».

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