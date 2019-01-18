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تسفير حالات مرضية لمصر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

شرعت اللجنة المركزية للعلاج بمركز طبرق الطبي من تجهيز الحالات المرضية والتي تحتاج لتصوير ” مسح الذري للجسم و العظم ” لمرضي الأورام.

مدير عام المركز ” الدكتور فرج الجالي ” أكد لمراسل بواية إفريقيا الإخبارية أن عدد الحالات بلغ ” 27 ” حالة من مختلف مدن المنطقة المحدودة مابين ” المرج – إمساعد ” تحتاج لتصوير مسح ذري المخصص لمرضي الأورام  ، مضيفًا أن اللجنة المركزية للعلاج بالمركز  ستشرع فى تسفير الحالات خلال الأيام القليلة القادمة لجمهورية مصر العربية لغرض إجراء هذا التصوير فى أحدث المراكز الطبية ، مؤكدًا بأن اللجنة ستتكفل بتوفير مواصلات و تسكين للمرضي ومرافقيهم .

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمه بليبيا و شهد توافد كبير للمرضي والجرحي خلال الحروب التي حصلت في مدينتي درنه وبنغازي مؤخرًا .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الصراحة وين خريجين الأطباء الليبيين الي صرفت عليهم الدولة ..؟!!!
    ولو كانوا فتحوا عيادات خاصة باش يسقطوا أموال المواطن الليبي ودون تقديم خدمات علاجية مناسبة ليش الرقابة الإدارية مل تخصصش ليعم ثلاثة ايام في الأسبوع خدمة إلزامية في المستشفى العام حتى لا يكون هناك اجحاف وجحود من طرف هؤلاء الأطباء ذكورا كانوا او نشاء ،،!!!
    لازم يكون في هناك خدمات طبية من كل الخريجين في جميع التخصصات داخل المستشفيات في البلديات الليبية لان ليبيا مش مستعدة تبعث كل المرضى للخارج وفي النهاية تحسين القطاع الطبي على المستوى العام يحسّن نسبية وصورة البلاد ويعطيها فرص اكبر لكي تكون من الدول المتقدمة والدول الحضارية فليس كل شيء يمكن ان تشتريه احيانا العامل المعنوي والنفسي لا يشترى بالاموال او الرشاوي فهو دافع وطني انساني ينبع من داخل طاقة الانسان الموءمن والطموح ،،. فيجب التحرك الإيجابي والمدروس في هذا الموضوع وعدم اضاعة الوقت .

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