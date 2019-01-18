تسفير حالات مرضية لمصر

ايوان ليبيا – وكالات :

شرعت اللجنة المركزية للعلاج بمركز طبرق الطبي من تجهيز الحالات المرضية والتي تحتاج لتصوير ” مسح الذري للجسم و العظم ” لمرضي الأورام.

مدير عام المركز ” الدكتور فرج الجالي ” أكد لمراسل بواية إفريقيا الإخبارية أن عدد الحالات بلغ ” 27 ” حالة من مختلف مدن المنطقة المحدودة مابين ” المرج – إمساعد ” تحتاج لتصوير مسح ذري المخصص لمرضي الأورام ، مضيفًا أن اللجنة المركزية للعلاج بالمركز ستشرع فى تسفير الحالات خلال الأيام القليلة القادمة لجمهورية مصر العربية لغرض إجراء هذا التصوير فى أحدث المراكز الطبية ، مؤكدًا بأن اللجنة ستتكفل بتوفير مواصلات و تسكين للمرضي ومرافقيهم .

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمه بليبيا و شهد توافد كبير للمرضي والجرحي خلال الحروب التي حصلت في مدينتي درنه وبنغازي مؤخرًا .

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