وزير الخارجية العراقي يطالب الدول العربية بالالتزام بوعود إعادة الإعمار

شدد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، على ضرورة إيفاء الدول العربية بتعهداتها، وفق مقررات مؤتمر إعادة إعمار العراق، المنعقدة أعماله في الكويت، العام الماضي.

ودعا الحكيم خلال كلمته بالاجتماع الوزاري للقمة العربية التنموية في بيروت؛ الدول العربية، والمجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بتطوير القدس الشرقية في فلسطين، وحمايتها من محاولات إسرائيل تغيير ديموغرافية المدينة المقدسة، معرباً عن دعم العراق القوي لحقوق الأشقاء الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود، وتقديم المساعدات لحلحلة الوضع الإنساني المتأزم في الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق العمل العربي المشترك؛ طالب الحكيم بأهمية تحقيق التكامل العربي في مجال التجارة الخارجية، وتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الدول التي تعاني من حروب، وأزمات.

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