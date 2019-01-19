قبول حكماء طرابلس لجهود الوساطة مع ترهونة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وفد المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة والمفوض منه ، مساء أمس الجمعة قبول وترحيب حكماء وأعيان طرابلس لجهود الوساطة التي إنخرط فيها الأول لتثبيت وقف إطلاق النار وذلك عقب زيارة وصفها بالطارئة إلى ترهونة.

وقال الشيخ د.محمد البرغوثي رئيس الوفد بأنهم باشروا إتصالاتهم مع حكماء وأعيان طرابلس عقب زيارتهم إلى ترهونة وقبول حكماء وأعيان الأخيرة لجهود الوساطة وتفويضهم بها على أن يتم اللقاء فى طرابلس صباح اليوم السبت .

وأكد وفد ورفلة بأنه كان على إستعداد بأن يتجه هذه الليلة إلى طرابلس لكن المشائخ والحكماء هناك طلبوا وقتاً إضافياً للتنسيق وتهيئة الوضع على أن يتم اللقاء غداً صباحاً بما يعطيه فرصة أكبر للنجاح .

وفى سياق متصل ، رحّب رئيس الوفد بالقبول المبدئي من طرف حكماء وأعيان طرابلس لجهود وساطتهم بعد قبول نظرائهم فى ترهونة مؤكداً بأنه عازم على الإستمرار فى مسعاه إلى حين إنجاحه رغم المخاطر وحجم الهوة بين الجانبين .

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